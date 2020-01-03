الائتلاف السوري: قتل سليماني نهاية لواحد من أبرز مجرمي الحرب

قال رئيس الائتلاف الوطني السوري أنس العبدة، اليوم الجمعة، أن قتل سليماني نهاية لواحد من أبرز مجرمي الحرب.



وأضاف رئيس الائتلاف الوطني السوري، في نبأ عاجل نقلته فضائية "العربية"، أن سليماني قاد وشارك في مجازر وهجّر ملايين السوريين، وأكد "أنه مسؤول عن جرائم حرب في سوريا والمنطقة".



وكانت الولايات المتحدة أعلنت، فجر الجمعة، أنها اغتالت بأوامر من الرئيس دونالد ترامب شخصيا، سليماني أثناء خروجه من مطار بغداد الدولي.



وأعلن التلفزيون العراقي، اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني، وأحد القيادات العسكرية الإيرانية، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي، و6 آخرين، إثر قصف جوي استهدف مطار بغداد الدولي بـ3 صواريخ "كاتيوشا" أثناء اجتماعهم بقادة الحشد الشعبي في الساعات الأولى من فجر الجمعة.