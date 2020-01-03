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عالم

النواب الأمريكي ينتقد قتل سليماني دون علم الكونجرس

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:54 ص
إليوت إنجل
إليوت إنجل
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انتقد رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إليوت إنجل، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات تستهدف قادة الميليشيات الإيرانية في بغداد، والتي أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب القائد العام لقوات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وأعرب النائب الأمريكي إنجل، حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم (الجمعة)، عن أسفه إزاء عدم إخطار الرئيس دونالد ترامب الكونجرس مسبقا بالغارة التي شنتها القوات الأمريكية، مؤكدا أن "هذه الضربة تمت بدون إخطار الكونجرس أو التشاور معه".

وشدد على "أن تنفيذ عمل بمثل هذه الخطورة من دون إشراك الكونجرس ينطوي على مشاكل قانونية خطيرة ويشكل إهانة لصلاحيات الكونجرس".

وبالرغم من تأييد أغلب النواب الجمهوريين لقرار الرئيس ترامب، إلا أن نوابا عن الحزب الديمقراطي تساءلوا عن سبب عدم إبلاغ الكونجرس مسبقا قبل اتخاذ قرار قتل سليماني، المدرج على قائمة الإرهاب الأمريكية.

يشار إلى أن الاستهداف الصاروخي الأمريكي الذي وقع فجر اليوم الجمعة قرب مطار بغداد الدولي، تسبب بمقتل سليماني والمهندس، بالإضافة إلى مسؤول مديرية العلاقات في الحشد الشعبي محمد الجابري، ومسؤول الآليات حيدر علي، كما خلفت العملية أيضا عددا من الجثث المتفحمة لم يتم التعرف عليها حتى الآن.

وأعلن التلفزيون العراقي، مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» بالحرس الثوري الإيراني، وأحد القيادات العسكرية الإيرانية، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي، و6 آخرين، إثر قصف جوي استهدف مطار بغداد الدولي بـ3 صواريخ «كاتيوشا» أثناء اجتماعهم بقادة الحشد الشعبي في الساعات الأولى من فجر الجمعة.

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