المرور تنشر رقما للإغاثة على الطرق السريعة

نشرت الإدارة العامة للمرور، وحدات مرورية وحملات رادار ثابتة ومتحركة، وحملات للكشف عن متعاطي المخدرات خلال القيادة على الطرق والمحاور الرئيسية.



كما قامت الإدارة، بنشر سيارات الإغاثة المرورية على الطرق وتكثيف التواجد المروري الفعّال لأي طارئ والأخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور.



ودعت الإدارة إلى الاتصال برقم ٠١٢٢١١١٠٠٠٠ للإغاثة المرورية على الطرق السريعة حال تعطل سياراتهم، مناشدة قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.