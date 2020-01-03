إغلاق شارع الهرم 3 أيام

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إغلاق جزئى لشارع الأهرام وتقاطعه مع طريق المريوطية فى الاتجاهين لمدة 3 أيام تبدأ اليوم الجمعة وتنتهى يوم الأحد المقبل.



يأتي ذلك بسبب بدء أعمال نقل المرافق (غاز طبيعى) والمتعارضة مع مسار المشروع لقومى لمترو الأنفاق الخط الرابع، على أن يكون العمل فى الفترة من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة الـ5 صباحا خلال مدة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.



كما أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن الحفر سيتم أعلى الرصيف بشارع الأهرام بالاتجاهين أمام سفارة النيجر وأمام مستشفى الهرم.

