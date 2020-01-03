مصطفي بكري: تركيا ستستغل اغتيال سليماني في دخول ليبيا

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن تركيا ستستغل مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، عقب غارة أمريكية استهدفت سيارته قرب مطار بغداد الدولي فجر اليوم الجمعة.



وأضاف بكري: "تركيا سوف تستغل مقتل قاسم سليماني ومن معه وانشغال العالم بالحدث لتبدأ في إرسال القوات والسلاح إلي عملائها علي الأرض الليبية، محذرًا من المخطط العثماني الذي يريد أن يتخذ من ليبيا ركيزة للإرهابيين وتجميعهم بعد أن خسروا الساحة السوريه للإنطلاق إلي دول المنطقه، ولكن

ليبيا ستكون مقبرة أردوغان، وأحفاد عمر المختار لن يسمحوا للعثمانيين بتدنيس أرض بلادهم الطاهره.



وتابع بكري:"الشعب المصري كله يقف موحدا خلف الرئيس السيسي وجيش مصر العظيم في حماية الأمن القومي ومواجهة التحديات التي تواجه مصر، بعد قرار تركيا بإرسال قواتها ودواعشها إلي ليبيا، مجلس الأمن القومي المصري قرر إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية الأمن القومي المصري، وإذا فكر أردوغان وعصابته المساس بالحدود المصريه أو التآمر علي مصر فسيفاجأ برد مصر القوي والذي لايتوقعه.



وكان البرلمان التركي، وافق أمس على مشروع القانون الذي يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا.



وجدد رئيس البرلمان العربي، دعمه ووقوفه التام مع ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها، مُؤكدًا على أن حل الأزمة الليبية لن يتحقق بالتدخل العسكري الخارجي دعمًا لطرف على حساب آخر، بل بحوار سياسي شامل بين كافة أبناء الشعب الليبي، داعيًا جميع الأطراف الليبية الفاعلة إلى تحمل المسئولية الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها الشقيق فوق أي أعتبار ورفض التدخل الخارجي في شئونها الداخلية.