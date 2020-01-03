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عالم

إيران تستدعي السفير السويسري بشأن مقتل سليماني

الجمعة 03/يناير/2020 - 08:35 ص
إيران
إيران
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، عن استدعاء القائم بأعمال سفارة سويسرا في طهران بصفته راعيا للمصالح الأمريكية، إثر مقتل اللواء قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية استهدفت سيارته قرب مطار بغداد الدولي فجر اليوم (الجمعة).

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تغريدة على موقع تويتر نقلتها وكالة أنباء إرنا الإيرانية، إنه تم استدعاء القائم بالأعمال في سفارة السويسرية بطهران بصفته راعيا للمصالح الأمريكية لتسليمه مذكرة احتجاج ايران شديدة اللهجة بشأن اغتيال اللواء قاسم سليماني".

وأضاف موسوي، أنه سيتم عقد اجتماع طارئ لوزير الخارجية وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية بشان مقتل قاسم سليماني.

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