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عالم

الشيوخ الأمريكي: مقتل سليماني فرصة لبُعد العراق عن إيران

الجمعة 03/يناير/2020 - 08:34 ص
جيم ريتش
جيم ريتش
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قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، جيم ريتش، إن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، يشكل فرصة للعراق من أجل تحديد مستقبله بعيدا عن سيطرة إيران.

وهنأ ريتش، في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب على نجاح العملية، مؤكدا أن سليماني كان مسؤولا عن برنامج الأسلحة الذي أدى إلى قتلى وجرحى وأن العدالة تحققت اليوم.

يذكر أن ترامب اكتفى بنشر صورة للعلم الأمريكي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، كردة فعل عن خبر مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، إثر الاعتداء على السفارة الأمريكية في بغداد.

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