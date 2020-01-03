11 جريحًا من المحتجين و7 من الجيش فى فض احتجاج شمال لبنان

ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان، أن عدد المصابين أمام شركة الكهرباء في دير عمار بشمال البلاد ارتفع إلى 11 مصابا من المحتجين و7 من الجيش اللبناني.



وأفاد مندوب الوكالة في طرابلس بحصول تدافع بين الجيش والمحتجين أمام شركة الكهرباء في دير عمار على خلفية محاولة المحتجين اقتحام الشركة احتجاجا على التقنين القاسي للتيار وعدم الوفاء بالوعود التي قدمت سابقا بتأمين التيار 20 24 كل يوم.



وأشار إلى توقيف 11 محتجا، وإصابة 5 عسكريين أمام الشركة نتيجة رشقهم بالحجارة من قبل المحتجين.



وقطع المحتجون طرقات عرمان دير عمار المحمرة بالاتجاهين والأوتوستراد الدولي بين عكار وطرابلس وأوتوستراد المنية الدولي.



وتستمر الاحتجاجات في لبنان على الوضع المعيشي وفساد الطبقة السياسية الحاكمة منذ 17 أكتوبر الماضي.