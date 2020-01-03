العربية للعلوم تصدر رواية "شواهد الزمن" لـ خولة ناصر

صدرت حديثا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ رواية "شواهد الزمن" من تأليف خولة ناصر.



وقدمت الكاتبة لكتابها بمقدمة تشكل رسالة العمل وغايته ومما جاء فيها: "حين خلق الله آدم استخلفه على الأرض ليعمرها بالطاعة فأحسن أبونا الفعل وقام بالمَهمَّة على أكمل وجه، ثم لم يَمت إلا وقد أسَلم الراية لرجال حفظوا عهده، ومشوا بنهجه.



وما زالت تلك الرايات تتكاثر وتتعاظم إلى أنْ بلغت نبينا محمد، الذي حملها بشرف وأرسى وتَدها بعناية، وحفظها بأمانة إلى أن وافته المنيّة، فأسلمها لتلامذته الأتقياء الذين حذوا حذوه، وهكذا ما زالت الأيدي المؤمنة تتوالى في رفع الراية، وجعلها تعانق السحاب إلى أن بلغتنا نقية. فنحن نسلٌ لأجداد قادوا الدنيا بمشاعل الخير والتُقى، فلو تبحّرنا في التاريخ لوجدنا لبَني الإسلام في كل خير بذرة، وفي كل مَجدٍ راية، وفي كل عِلم آية، ويعتلي ذلك كله خلقٌ يتسامون به ودين يتمسكون به...".