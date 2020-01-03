«خامنئى»: سنرد على مقتل «سليمانى» بانتقام عنيف

دعا المرشد الإيراني علي خامنئي إلى الحداد لمدة 3 أيام، بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، في هجوم صاروجي أمريكي استهدفه هو ومجموعة من مرافقيه خارج مطار بغداد.



وتوعد «خامنئي» بانتقام عنيف ردًا على مقتل الجنرال الإيراني، قائلاً: «ينتظر المجرمين قتلة سليماني انتقام عنيف»، بحسب تعبيره.



واستدعت طهران الدبلوماسي السويسري الممثل للمصالح الأمريكية في إيران، على إثر الحادث.



وكان التلفزيون العراقي الرسمي أكد، صباح اليوم الجمعة، مقتل نائب رئيس هيئة الحشد أبومهدي المهندس وقائد فيلق القدس الجنرال الإيراني قاسم سليماني، في قصف استهدف موكبهما قرب مطار بغداد.



وأفادت القناة العراقية الرسمية نقلا عن مصدر في إعلام هيئة الحشد الشعبي، بمقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني بقصف استهدف مركبتين تابعتين للهيئة على طريق مطار بغداد.



وكان الجيش العراقي أكد، في وقت سابق صباح اليوم، سقوط عدد من الصواريخ بالقرب من منشآت عسكرية عراقية وأخرى تابعة للتحالف الدولي في مطار بغداد.



وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي قرب صالة الشحن الجوي.