أرنب كرمة.. ورشة حكى للأطفال بمكتبة البلسم

تُنظم مكتبة ودار البلسم لكتب الأطفال، ورشة حكي لقصة تحت عنوان "أرنب كرمة" من تأليف تغريد النجار، ورسومات حسّان مناصرة. يليها نشاط فني، في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة.



"أرنب كرمة" قصة ممتعة فهي تحتوي على عناصر تشويق مختلفة يحبها الأطفال. بطل القصة أرنب أليف يرفض القيام بما تطلبه منه كرمة، ما يعرضها لكثير من المواقف الطريفة. سيشارك الأطفال كرمة في البحث عن الأرنب الذي سيختفي في كل صفحة من صفحات القصة وكأنهم يلعبون لعبة الغميضة من خلال القصة التي ستنتهي بمفاجأة طريفة.



يمكن للأطفال التعرف على الحيوانات الأليفة وكيفية العناية بها ونوع الغذاء المناسب لكل حيوان منها. يستطيع كل طفل أن يختار حيوانا أليفا مفضلًا لديه ويشرح لباقي الأطفال عن سبب اختياره له، وعن التسلية التي قد يحصل عليها عند قضاء الوقت معه ما يغرس قيم العطف والرحمة في قلوب الأطفال.