اليوم.. محاضرة عن الأدب الصوفى وفن السيناريو بضيافة دار الأدباء

تعقد في الخامسة والنصف من مساء اليوم الجمعة٬ بدار الأدباء في مقرها الكائن بالقصر العيني٬ أمسية جديدة من أمسيات صالون الدكتور سليمان عوض٬ والذي يتضمن العديد من الفقرات الفنية والثقافية.



يقدم السيناريست خالد السيد علي٬ محاضرة حول فن السيناريو وأثر الدراما على المجتمع٬ خاصة الطفولة. بالإضافة لمحاضرة عن الأدب الصوفي٬ ويقدمها الباحث الدكتور٬ يحيى العباسي.



يعد التصوف من أهم المباحث الأساسية التي يدرسها الفكر الإسلامي إلى جانب علم الكلام والفلسفة والفكر العربي المعاصر. وقد قطع التصوف الإسلامي أشواطا كثيرة في تطوره إلى أن تحول إلى طرق وزوايا ورباطات دينية للسالكين والمريدين يقودهم شيخ أو قطب. وقد قامت هذه الطرق والزوايا بأدوار إيجابية تتمثل في خدمة الناس والفقراء والمحتاجين على مستوى الاجتماعي، والدعوة إلى الجهاد على المستوى السياسي، بيد أن هناك من الزوايا الطرقية التي كان لها دور سلبي يتمثل في مهادنة الاستعمار والتحالف معه ضد السيادة الوطنية ومصلحة الشعب.



وللتصوف علاقة وطيدة بالأدب نثرا وشعرا، إذ استعان المتصوفة بالشعر للتعبير عن مجاهداتهم وشطحاتهم العرفانية، كما استعانوا بالنثر لتقديم قبساتهم النورانية وتجاربهم العرفانية الباطنية.