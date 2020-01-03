اليوم.. اجتماع طارئ لـ «القومى الإيرانى» إثر اغتيال سليمانى

يعقد مجلس الأمن القومي الإيراني اجتماعًا طارئًا، الجمعة، بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني في غارة أميركية في بغداد فجر الجمعة، كما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية "إيسنا".



ونقلت الوكالة عن المتحدّث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران كيوان خسروي قوله إنّ المجلس "سيعقد في غضون ساعات اجتماعًا استثنائيًا للبحث في الهجوم القاتل الذي استهدف سيارة الجنرال سليماني في بغداد وأدّى إلى استشهاده".



وكانت الولايات المتحدة أعلنت، فجر الجمعة، أنها اغتالت بأوامر من الرئيس دونالد ترامب شخصيا، سليماني أثناء خروجه من مطار بغداد الدولي.



وقتل في القصف الذي استهدف موكب سليماني، نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس.