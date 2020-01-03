أول تعليق لخارجية إيران على اغتيال «سليمانى»

علق وزير خارجية إيران، جواد ظريف اليوم الجمعة، على عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني، معتبر العملية "تصعيد خطير للغاية".



وقال ظريف عبر حسابة علي موقع تويتر: "إن العمل الإرهاب الدولي الذي تقوم به الولايات المتحدة، واستهداف واغتيال الجنرال سليماني - القوة الأكثر فاعلية في قتال "داعش، والنصرة، والقاعدة وآخرون، هو أمر خطير للغاية وتصعيد أحمق".



وأضاف: "تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية جميع عواقب المغامرة المارقة".



وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الجنرال قاسم سليماني في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.



من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.