"أدب وسينما".. رؤية بانورامية فريدة لمائة فيلم عالمى

عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام٬ صدر مؤخرا كتاب "أدب وسينما وتقنيات الخيال العلمي" للباحث والناقد السينمائي الأردني٬ مهند النابلسي.



الكتاب يقع في 472 صفحة من القطع الكبير، ويتضمن خمسة أقسام رئيسية هي: نماذج لأفلام سينمائية في الخيال العلمي٬ مقالات ودراسات في أدب الخيال العلمي٬ السينما الفلسفية - أربعون نموذجًا لافتًا لأفلام فلسفية٬ قصص في أدب الخيال العلمي٬ قراءة في نماذج من كُتب الخيال العلمي.



الكتاب يعد أول كتاب سينمائي عربي نقدي- تحليلي يقدِّم رؤية بانورامية فريدة لحوالي مائة فيلم عالمي حديث وجديد في الخيال العلمي والفلسفي، ويتضمن تطبيقات وطروحات عديدة محتملة وخيالية وفانتازية مقتبسة من أفلام الخيال العلمي٬ مع أمثلة واقعية دالة لأكثر من أربعين فيلمًا لافتًا خلال العقدين الماضيين، مع شروحات وصفية ونقد سينمائي متكامل لست تحف سينمائية جديدة ذات مضامين ترفيهية وفتازية وعلمية مثيرة للجدل بالإضافة إلى مجموعة من المقالات والقصص في الخيال العلمي، وملخصات كُتب.