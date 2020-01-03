«جوجل» يحتفى بذكرى العالم المصرى نبيل على.. من هو؟

احتفل عملاق محركات البحث «جوجل»، اليوم الجمعة، بذكرى ميلاد العالم المصري الراحل، نبيل على، الذي رحل عن عالمنا قبل أربعة أعوام.



وزينت واجهة الصفحة العربية من «جوجل» صورة مرسومة العالم المصري الراحل الذي ولد في 3 يناير عام 1938 في القاهرة.



وجاءت الصورة وسط كلمة «جوجل» باللغة الإنجليزية، وأرفقت أيضا بتصميم لجهاز حاسوب.



وقال «جوجل» في بيان رسمي إنه يحتفل بالذكرى الـ82 لميلاد الرائد المصري في مجال حوسبة اللغة العربية، الدكتور نبيل علي.



وحسبما افاد موقع «سكاي نيوز عربية» أضاف أن ابتكارات العالم الراحل في مجال اللغويات الحاسوبية ساهمت في دخول العالم العربي عصر المعلومات، خاصة من خلال البرامج التي مكنت الحواسيب من فهم اللغة العربية بصورة رقمية.



وبالنسبة لنبيل علي، فإن رقمنة اللغة العربية، بقواعدها وصرفها التي تبدو معقدة للبعض، كانت وسيلة لربط الناطقين باللغة العربية بالعالم.



وخلال حياته المهنية، نشر علي عددا من الكتب والأوراق العلمية والتقارير التقنية التي تدعم مجال عمله في حوسبة اللغات.



وعلي حاصل على درجة الدكتوراه في هندسة الطيران عام 1971، وعمل في القوات الجوية المصرية لمدة 12 عاما، قبل أن يتفرغ لاحقا للعمل في مجال الحاسوب.



وكان من المشروعات البارزة التي عمل عليها العالم الراحل، برنامج «صخر» للبرمجيات واللغة العربية في ثمانينيات القرن الماضي.



ومن مساهماته في مجال رقمنة اللغة العربية، ابتكار أول برنامج خاص بالقرآن الكريم، وتطوير قاعدة بيانات معجمية للغة العربية.



ونال جائزة الملك فيصل السعودية عام 2012، وجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2007 جائزة أفضل كتاب في تحديات عصر

المعلومات في 2003، وأفضل كتاب في فئة الدراسات المستقبلية عام 1994.



ورحل نبيل علي عن عالمنا في 27 يناير عام 2016 عن عمر ناهز 78 عاما.