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عالم

قائد الحرس الثورى السابق يتوعد أمريكا.. وسيناتور يحذر طهران

الجمعة 03/يناير/2020 - 06:04 ص
جريدة الدستور
وكالات
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في أول رد فعل يصدر من طهران عقب مصرع قائد فيلق القدس قاسم سليماني، هدد القائد السابق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي، بالرد على عملية قتل الجنرال الإيراني، مشيرا إلى أنه سيكون "انتقاما قاسيا".

وحسبما افاد موقع " سكاي نيوز عربية؛ قال رضاني "سننتقم انتقاما قاسيا من الولايات المتحدة على قتلها سليماني".

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" إن كبار القادة الإيرانيين يعقدون الآن اجتماعا للتعامل مع الأحداث الأخيرة، فيما قال مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الولايات المتحدة قد أدخلت المنطقة في "مرحلة خطيرة" بعد اغتيال سليماني.

يأتي ذلك بعد تأكيد الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الجنرال قاسم سليماني في قصف أميركي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.

وكان قد قتل في نفس الضربة نائب رئيس ميلشيا الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس.

وقد أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) أن ضربة أميركية قتلت سليماني، مشيرة في بيان إلى أن تلك الضربة تهدف إلى "ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل".

من جانبه، قال السيناتور الجمهوري البارز، ليندسي جراهام، في تغريدة له أن ما حدث يؤكد أن ثمن جرح وقتل الأميركيين بات مكلفا جدا.

وفي نفس السياق، ذكر السيناتور الجمهوري ماركو روبيو أن الإجراءات الأميركية تتوافق مع التحذيرات التي أطلقتها.

وأضاف، أن إيران ووكلاءها أخطؤوا بشكل سيء بتجاهل تحذيرات واشنطن، مشددا على أن ميليشيات فيلق القدس الإيرانية اختارت التصعيد.

وأضاف أن إيران اختارت تجاهل هذه التحذيرات لأنهم اعتقدوا أن ترامب كان مقيدا بسبب الانقسامات السياسية الداخلية.

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