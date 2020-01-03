سعر النفط يقفز بأكثر من 4% بعد مقتل «سليمانى»

قفزت أسعار النفط بأكثر من 4% صباح اليوم الجمعة في الأسواق الآسيوية فور شيوع نبأ مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد في غارة أمريكية ومخاوف الأسواق من تصاعد حدة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.



وحسبما افادت صحيفة "نيويوك تايمز" ارتفع سعر برميل النفط الخام الخفيف تسليم فبراير بنسبة 4،3% في التعاملات الإلكترونية ليصل إلى 6.84 دولارًا، في حين ارتفع سعر برميل خام برنت تسليم مارس بنسبة 4.4% ليصل إلى 69.16 دولارًا.



كان التلفزيون العراقي الرسمي أكد صباح اليوم الجمعة مقتل نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني في قصف استهدف موكبهما قرب مطار بغداد.



وأكد التلفزيون العراقي الرسمي صباح اليوم الجمعة مقتل نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني في قصف استهدف موكبهما قرب مطار بغداد.