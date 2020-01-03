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عالم

أمريكا: مقتل قاسم سليمانى يهدف لردع مخططات إيران

الجمعة 03/يناير/2020 - 05:16 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن ضربة أمريكية قتلت الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وأضافت الوزارة، في بيان لها: «هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل».

وحسبما أفاد موقع «سكاي نيوز عربية» أوضح البيان أن «سليماني» كان يعمل بنشاط ودأب على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة.

وأشار البيان إلى أن «سليماني» وعناصر فيلق القدس مسؤولون عن مقتل المئات من أفراد القوات الأمريكية وقوات التحالف، موضحًا أن تلك الميليشيات الإيرانية كانت شنت هجمات على قواعد التحالف في العراق على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وقال البنتاجون إن الجنرال الإيراني قاسم سليماني كان قد أعطى الضوء الأخضر للهجمات التي قام أنصار الحشد الشعبي بتنفيذها على السفارة الأمريكية في بغداد.

وكان الحرس الثوري قد أكد في وقت سابق مصرع قائد ميليشيا «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس ميليشيات الحشد الشعبي أبومهدي المهندس.

وكان الحرس الثوري قد أكد في وقت سابق مصرع قائد ميليشيا «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس ميليشيات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وقالت ميليشيات «الحشد الشعبي العراقي»، في ساعة مبكرة اليوم الجمعة، إن 5 من أعضائه و2 من الضيوف، قتلوا في ضربة جوية استهدفت عرباتهم داخل مطار بغداد الدولي.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت خلية الإعلام الأمني التي يديرها الجيش العراقي عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد.

وكانت مصادر في الميليشيا قالت إن ممثلين عن الحشد كانوا يستقبلون «ضيوفا مهمين» في مطار بغداد حيث استقل الجميع مركبتين استهدفهما صاروخان.

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