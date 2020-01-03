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أول تغريدة لترامب عقب مقتل الجنرال الإيرانى قاسم سليمانى

الجمعة 03/يناير/2020 - 05:21 ص
جريدة الدستور
وكالات
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نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة للعلم الأمريكي، في أول تغريدة له عقب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، وأحد القيادات العسكرية الإيرانية.

في ذات السياق، قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن احتمالية أن يكون الهدفان اللذان تم استهدافهما في مطار بغداد، صباح اليوم الجمعة، هما أبومهدي المهندس وقاسم سليماني، وننتظر نتائج تحليل الحمض النووي.

وكان التلفزيون العراقي الرسمي أكد، صباح اليوم الجمعة، مقتل نائب رئيس هيئة الحشد أبومهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني، في قصف استهدف موكبهما قرب مطار بغداد.

وأفادت القناة العراقية الرسمية نقلا عن مصدر في إعلام هيئة الحشد الشعبي، بمقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني بقصف استهدف مركبتين تابعتين للهيئة على طريق مطار بغداد.

وكان الجيش العراقي أكد، في وقت سابق صباح اليوم، سقوط عدد من الصواريخ بالقرب من منشآت عسكرية عراقية وأخرى تابعة للتحالف الدولي في مطار بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي قرب صالة الشحن الجوي، مشيرة إلى أن الصواريخ أدت إلى "احتراق عجلتين اثنين وإصابة عدد من المواطنين".

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