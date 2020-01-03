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الثقافة

الشرق على طريق البحر الأحمر جديد الباحث طارق شمس

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:39 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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تحت عنوان "الشرق على طريق البحر الأحمر" صدر حديثا عن دار الفارابي للنشر٬ كتاب جديد للباحث طارق أحمد شمس.

الكتاب يتناول قصة البحر الأحمر، البحر الأريتري، بحر الحبشة، بحر القلزم. كلها أسماء عرف بها المثلث المائي الطويل الذي فصل بين شبه جزيرة العرب والساحل الشرقي للقارة الإفريقية، وقد اعتبر أبرز ممر مائي ربط الشرق الأقصى ببلدانه الغنية (الصين- الهند) ببلاد ساحلَيْ إفريقيا الشرقية وآسيا الغربية.

وكما كان طريق الحرير الذي امتدّ بين الصين وكبريات مدنها مارا بوسط آسيا وبلاد فارس والعراق والشام وصولًا إلى موانئ أوروبا وأسواق إفريقيا، فإن الطريق البحري الوحيد والأكثر شهرة الذي ربط أوروبا وبلاد العرب بشرق آسيا، انطلق عبر مياه البحر الأحمر حاملًا معه مختلف أنواع السلع وأكثرها قيمة، ليكون طريقا للحرير عبر السفن والموانئ والمحطات من خلال الجزر المتناثرة على طول مساره.

إنها قصة بحر وشعوبه التي كانت تعتاش على خيراته، وهي أيضا قصة إنسان ارتبط مصيره بمصير الموقع الجغرافي للبحر الأحمر.

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