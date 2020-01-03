اليوم.. توقيع كتاب الحجاب بين الحقيقة والسراب بدار الياسمين

تنظم مكتبة ودار الياسمين للنشر والتوزيع٬ بمقرها الكائن بالهرم٬ في الخامسة من مساء اليوم الجمعة٬ حفل مناقشة وتوقيع كتاب "الحجاب بين الحقيقة والسراب" الصادر حديثا عن الدار٬ لمؤلفه الباحث إسلام مصطفى٬ والذي سبق وصدر له كتاب آخر تحت عنوان أكذوبة الوسطية.



ومما جاء في الكتاب:"أما محاولة البعض الاستدلال بحديث عن السيدة عائشة على أنه رخصة لمنع النساء للخروج عموما وللصلاة خاصة٬ وهو الحديث الذي رواة البخاري برقم 869 ونص على (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ» قُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَوَ مُنِعْنَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ)

ورواه مسلم برقم 144_"445" فقال النووي في شرحه لهذا الحديث ( قَوْلُهَا: لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ يَعْنِي مِنَ الزِّينَةِ وَالطِّيبِ وَحُسْنِ الثِّيَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ).



وطبقا لقول النووي إن، النساء كانت تخرج متزينة ومتعطرة ولو كان هناك أمر واضح أو تحريم بالمنع ما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مثل ذلك.