مسؤول عسكرى أمريكى يؤكد استهداف «المهندس» و«سليمانى»

قال مسؤول رفيع المستوى بوزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، إنه تم استهداف أبومهدي المهندس القائد في الحشد الشعبي الشيعي العراقي، والجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في غارة بالقرب من مطار بغداد الدولي.



وأكد المسؤول في تصريح خاص لمجلة "نيوزويك" الأمريكية مقتل المهندس وسليماني، مشيرا إلى أن نتيجة تحليل الحمض النووي ستؤكد بشكل قاطع هوية الرجلين المستهدفين.



وأكدت مديرية إعلام الحشد الشعبي العراقي -في وقت لاحق- استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الحاج أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة امريكية استهدف عجلتهم على طريق مطار بغداد الدولي.



يأتي هذا بعد 3 أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون لإيران على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية، بحسب ما أفادت مصادر أمنية.



واتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران بتدبير الهجوم على السفارة، محملا إياها مسؤولية أي تصعيد، ومطالبًا السلطات العراقية باستخدام قواتها بحماية السفارة.