رائعة منيف «شرق المتوسط» على طاولة الدولى للكتاب

يجتمع فريق المناقشة في السادسة والنصف من مساء اليوم الجمعة٬ بالمركز الدولي للكتاب٬ بمقره الكائن خلف القضاء العالي٬ لمناقشة رواية "شرق المتوسط" للروائي السعودي٬ عبد الرحمن منيف. صاحب روايات: عالم بلا خرائط٬ خماسية مدن الملح٬ الأشجار واغتيال مرزوق٬ قصة حب مجوسية٬ سيرة مدينة وغيرها.



صدرت رواية "شرق المتوسط" لأول مرة في 1975. وتعد من الروايات السياسية الرائدة٬ فقد تطرقت بكل جرأة لحال المعارضة السياسية في بلدان الشرق الأوسط دون تحديد أسماء أو ذكر لمدن من خلال سيرة مصغرة لمعارض سياسي مثقف.



ومن أجواءها نقرأ:"هل يمكن أن ترمم إرادة إنسان لم تعد تربطه بالحياة رابطة؟ أنا ذاك الإنسان. لا لست انسانا، السجن في أيامه الأولى حاول أن يقتل جسدي. لم أكن أتصور أني أحتمل كل ما فعلوه، لكن احتملت.



كانت إرادتي هي وحدها التي تتلقى الضربات، وتردها نظرات غاضبة وصمتا. وظللت كذلك. لم أرهب، لم أتراجع: الماء البارد، ليكن. التعليق لمدة سبعة أيام، ليكن. التهديد بالقتل والرصاص حولي تناثر، ليكن. كانت إرادتي هي التي تقاوم. الآن ماذا بقي فيّ أو مني؟.