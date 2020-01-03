عزة حُزين تنتظر «خلخال وحلق طارة» بالقاهرة للكتاب

بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب٬ دورة جمال حمدان٬ تصدر عن دار ماهي للنشر والتوزيع٬ رواية "في ليلة ما" من تأليف روان سامي.



ومما جاء علي الغلاف الخلفي للرواية:" دائمًا مانجد حلقة مفقودة، شخص مجهول مليئ بالغموض وحوله تساؤلات، أو شخص نشتاق إليه رغم الفراق، هذا الشخص يمكن أن يكون قريب منا، أو بعيد، ولكن في النهاية سنكتشف أن هناك العديد من الأشياء المجهولة فربما أقرب شخص إليك يكون أكثر المجهولين بالنسبة لك. وربما تلك الحلقات والأشياء المبهمة هي سببها في الحقيقة أنت، أو شئ مجهول ستعرفه مع مرور الأيام، ولكن تأكد عند إكتمال الحلقة المفقودة ربما لاتعود حياتك كما كانت من قبل، فالحقيقة ربما تحمل معها ما لم تتوقع حدوثه...فانتبه!



في سياق متصل وعن نفس الدار تصدر المجموعة القصصية "خلخال وحلق طارة" للكاتبة عزة حُزين. والتي تشير إلي أن المجموعة: كتبت بأدب المقامة العربي الأصيل من التراث الأدبي النثري العامي٬ ومن سمات هذا الأدب أنه يتميز بفكره الجرئ، والقصة تحوى من النوادر والفكاهات، ومن الدراما والعظة والحكم، مع رصد للعادات والتقاليد من دروب مختلفة الثقافات الشعبية والاجتماعية.