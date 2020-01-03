مسؤولون أمريكيون: واشنطن نفذت ضربات جوية ضد قيادات إيرانية فى بغداد

قال مسؤولون أمريكيون لـ«رويترز»، إن واشنطن نفذت ضربات جوية ضد قيادات إيرانية في بغداد، وذلك حسبما نقلت «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل.



وأعلن التلفزيون العراقي الرسمي، مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، وأبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي، إثر قصف صاروخي استهدف سيارتهما بمطار ⁧‫بغداد.



وأفاد موقع «سكاي نيوز عربية»، أن مصادر لها أوضحت، أن محمد رضا الجابري، مسؤول التشريفات (العلاقات العامة) بميليشيات الحشد الشعبي، قد لقي مصرعه مع قيادات رفيعة يعتقد أنها من ميليشيات حزب الله والحرس الثوري الإيراني على طريق مطار بغداد أثناء استقباله لهم.



وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق، قد أعلنت سقوط ثلاثة صواريخ قرب صالة الشحن بمطار بغداد الدولي، متسببة في احتراق سيارتين.



وذكرت مصادر أمنية أن 7 قتلى -على الأقل- قد سقطوا في القصف الصاروخي على المطار.



وأفاد مراسل «سكاي نيوز عربية» أن مروحيات أمريكية حلقت في المنطقة، بعد الهجوم، فيما تحدثت أنباء أن الصواريخ كانت تستهدف قاعدة الوحدات الاستشارية للتحالف الدولي لمحاربة داعش، في محيط المطار.