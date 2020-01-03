-
الجمعة 03 يناير 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الحشد الشعبى» تتهم واشنطن باغتيال الجنرال الإيرانى قاسم سليمانى

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:28 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أعلنت هيئة الحشد الشعبي، تحالف الفصائل المسلّحة الموالية بغالبيتها لإيران والذي بات رسميًا جزءًا من القوات الحكومية العراقية، أنّ نائب رئيسها أبومهدي المهندس، والجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قتلا في "غارة أمريكية" استهدفت فجر اليوم الجمعة سيارتهما في بغداد، متهمة «واشنطن» بقتلها في هذه الغارة.

ولم يصدر - حتى الآن- أي تعليق رسمي أمريكي على هذا القصف الذي استهدف موكب سيارات للحشد الشعبي قرب مطار بغداد الدولي والذي يثير مخاوف من أن يؤدّي إلى تصعيد كبير في المواجهة الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران والتي شهدت قبل ثلاثة أيام هجومًا غير مسبوق شنّه مناصرون لإيران على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.

وأعلن التلفزيون العراقي الرسمي، مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، وأبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي، إثر قصف صاروخي استهدف سيارتهما بمطار ⁧‫بغداد.

وأفاد موقع «سكاي نيوز عربية»، أن مصادر لها أوضحت، أن محمد رضا الجابري، مسؤول التشريفات (العلاقات العامة) بميليشيات الحشد الشعبي، قد لقي مصرعه مع قيادات رفيعة يعتقد أنها من ميليشيات حزب الله والحرس الثوري الإيراني على طريق مطار بغداد أثناء استقباله لهم.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

كلمات أغنية «سالمونيلا» للمطرب تميم يونس

منذ حوالي 6 ساعات

أول تحرك ضد مديرة مدرسة أجبرت طالبة على صعود 5 طوابق رغم إعاقتها

منذ حوالي 8 ساعات

ضحية تحرش المنصورة: «العيال صوّروني.. وصاحبتي سابتني»

منذ حوالي 10 ساعات

مصدر أمنى: استجواب 25 وضبط 21 فى واقعة «تحرش المنصورة»

الصور

image description

حفل توقيع كتاب «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز

image description

مقاعد كورنيش سوهاج عكس الاتجاه.. ومواطنون يسخرون (صور)

image description

حملات مكبرة على الباعة الجائلين فى مطروح

image description

رئيس جامعة كفر الشيخ: المستشفى الجامعي يضم أحدث الأجهزة الطبية

image description

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول

الأكثر قراءة

منقذ «فتاة المنصورة»: «حاولت الاحتماء بمحل وطردها صاحبه»

كلمات أغنية «سالمونيلا» للمطرب تميم يونس

تفاصيل مرعبة في التحرش بـ«فتاة المنصورة».. نهشها 100 ذئب

مصدر أمنى: استجواب 25 وضبط 21 فى واقعة «تحرش المنصورة»

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

4 أعراض لمرض «شره الطعام»

«الإرهاق» مؤشر للعديد من الأمراض الخطيرة

يقضي على السرطان.. 5 أمراض يحاربها زيت السمسم

5 أطعمة تساعدك على مواجهة السمنة وترهلات البطن

الرئيس نيوز

منقذ "فتاة المنصورة" من التحرش: "ضربنا الشباب بالأحزمة.. ده ميرضيش ربنا"

مضادات الصواريخ الأمريكية تصد هجوما جديدا على مطار بغداد

سقوط طائرة عسكرية غربي السودان ومقتل جميع ركابها

صلاح يسجل ويصنع لـ ماني في فوز ليفربول أمام شيفيلد

منوعات

«سالمونيلا» تتخطى المليون مشاهدة على «يوتيوب».. (فيديو)

تحذيرات من استخدام زيت جوز الهند في الطهي

دراسة: نظام «الخيار» الغذائي يفقدك 10 كيلو في الأسبوع

بعد إلينوي الأمريكية.. دول شرَّعت الماريجوانا ولكن بضوابط معينة

كشكول

إنقاذ طالب هندسة حاول الانتحار بقطع شرايين يده في قنا

تعليم القليوبية تلغي عطلة السبت خلال امتحانات نصف العام

حكاية ضحكة الطفل بائع العيش

"كبار العلماء" تعيد استئناف الموسم الثقافي بكليات الأزهر والمدن الجامعية

إسلام سياسي

الإمام الأكبر يعتمد سلمًا تعليميًا لأروقة الأزهر لمجابهة التطرف

مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي: سنقاتل الغزاة حتى آخر طلقة لدينا

20 قتيلا في اشتباكات بين الجيش الليبي ومسلحين

"شيخ الرفاعية"يكشف السبب الحقيقى لشن النادى عبدالرؤوف هجوم على المجلس الأعلى الصوفية

مقالات الرأي
جمال طه
الأزمة الليبية.. سباق نحو الحرب
د. محمد عفيفي
حسين فوزى.. «سندباد مصرى» والعصر العثمانى
مؤمن المحمدي
حكاية أحمد ومنى
محمد أبو حامد
أحبائى المسيحيين كل عام وأنتم طيبون
المزيد
ads

الثقافة

بيت الشعر بالأقصر يفتتح نشاطاته فى ٢٠٢٠ بعوض الغُبارى 

وزير الثقافة تشهد رسائل العشاق وتوجه بانضمامه لمسرح المواجهة

وائل خورشيد يكتب: «ثم يأتي من بعد ذلك عام»

نيفين محمود رئيسا لـ«دار الوثائق»

صفحتنا ع الفيس بوك