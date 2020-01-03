«الحشد الشعبى» تتهم واشنطن باغتيال الجنرال الإيرانى قاسم سليمانى

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، تحالف الفصائل المسلّحة الموالية بغالبيتها لإيران والذي بات رسميًا جزءًا من القوات الحكومية العراقية، أنّ نائب رئيسها أبومهدي المهندس، والجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قتلا في "غارة أمريكية" استهدفت فجر اليوم الجمعة سيارتهما في بغداد، متهمة «واشنطن» بقتلها في هذه الغارة.



ولم يصدر - حتى الآن- أي تعليق رسمي أمريكي على هذا القصف الذي استهدف موكب سيارات للحشد الشعبي قرب مطار بغداد الدولي والذي يثير مخاوف من أن يؤدّي إلى تصعيد كبير في المواجهة الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران والتي شهدت قبل ثلاثة أيام هجومًا غير مسبوق شنّه مناصرون لإيران على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.



وأعلن التلفزيون العراقي الرسمي، مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، وأبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي، إثر قصف صاروخي استهدف سيارتهما بمطار ⁧‫بغداد.



وأفاد موقع «سكاي نيوز عربية»، أن مصادر لها أوضحت، أن محمد رضا الجابري، مسؤول التشريفات (العلاقات العامة) بميليشيات الحشد الشعبي، قد لقي مصرعه مع قيادات رفيعة يعتقد أنها من ميليشيات حزب الله والحرس الثوري الإيراني على طريق مطار بغداد أثناء استقباله لهم.