مقتل الجنرال الإيرانى قاسم سليمانى إثر قصف جوى على مطار بغداد

أعلن التلفزيون العراقي الرسمي، مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، وأحد القيادات العسكرية الإيرانية، وأبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي، إثر قصف صاروخي استهدف سيارتهما بمطار ⁧‫بغداد.



وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق، قد أعلنت سقوط ثلاثة صواريخ قرب صالة الشحن بمطار بغداد الدولي، متسببة في احتراق سيارتين.



ولاحقا، ذكرت مصادر أمنية أن 7 قتلى قد سقطوا في القصف الصاروخي على المطار.



وأفاد مراسل «سكاي نيوز عربية» أن مروحيات أمريكية حلقت في المنطقة، بعد الهجوم، فيما تحدثت أنباء أن الصواريخ كانت تستهدف قاعدة الوحدات الاستشارية للتحالف الدولي لمحاربة داعش، في محيط المطار.