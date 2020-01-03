مى سليم تقدم الأكشن لأول مرة فى مسلسل جديد

تعاقدت مى سليم على مسلسل جديد بعنوان «dox» وينتمي المسلسل إلى دراما الـ8 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية في شهر فبراير المقبل.



وقالت «مي»، في تصريحات لـ«الدستور»، إنها سعيدة بهذه التجربة المختلفة التي تقدمها لأول مرة للجمهور من خلال مشاهد الأكشن الذي تتدرب عليها هذه الأيام، مؤكدة أنها انتهت من تصوير 5 مشاهد من العمل.



في سياق مختلف قالت مي سليم، إنها سعيدة بردود الفعل حول مسلسل «حواديت الشانزليزيه»، خاصة دور «فتنة» الذي قدمته، مشيرة إلى أن ردود الأفعال التي تلقتها عن دورها والمسلسل كانت جيدة جدا، قائلة: «الحمد لله المسلسل كسر الدنيا».



على جانب آخر تستعد «مي» لتسجيل أغنية جديدة لطرحها للجمهور في عيد الحب، وذلك بعد فترة غياب طويلة من تقديم أي عمل غنائي.