أصالة تحيى حفلًا غنائيًا خيريًا لصالح مرضى السرطان

تحيي النجمة أصالة يوم 10 يناير الجاري، حفلا خيريا لصالح مرضى السرطان، حيث سيتم تخصيص ريع الحفل الخيري لصالح المرضي واستكمال مسيرة العلاج والأبحاث، وتغنى أصالة خلال الحفل عددًا من أغانيها القديمة والجديدة، ومن أبرز هذه الأغنيات: «يا مجنون» و«ولا تصدق» و«خانات الذكريات» و«بنت أكابر» وغيرها.



وتستعد «أصالة» لطرح أغنية جديدة خلال أيام، حيث انتهت خلال الأسابيع الماضية من تصوير إحدى أغنيات ألبومها الغنائي الأخير «في قربك» والتي طرحته بالأسواق الأشهر الماضية، والفيديو كليب من المقرر طرحه على موقع الفيديوهات «يوتيوب».



وكانت أصالة قد تألقت مؤخرًا بصحبة المطرب الكويتي مطرف المطرف، في ليلة رومانسية فى الحفل الذى أقيم بأرض المعارض بدولة الكويت، وحمل الحفل عنوان «ليلة من العمر»، حيث بدأ الفقرة الأولى من الحفل المطرب مطرف لمدة ساعة ونصف الساعة، وقدم عددًا من الأغنيات الطربية منها «أنا واقف»، و«يا غلابة»، و«يا نور العين»، و«ولا راح الأمل»، و«ابحكى لك» وغيرها.