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حوادث

حبس المتهمين بالتحرش بفتاة المنصورة

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:06 ص
جريدة الدستور
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أمر المستشار إيهاب عطوة، رئيس نيابة أول المنصورة، بحبس 7 متهمين في واقعة التحرش الجماعى بفتاتين بمدينة المنصورة خلال سيرهن بشارع الجمهورية، أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث الجنائية وإرفاق مقاطع الفيديو المصورة للمتهمين.

كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بنطاق المنطقة التى حدث بها الواقعة مع عرض إحداهن على الطب الشرعي لبيان ما بها من آثار تعدي جسدي جراء الشد والجذب.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة مفتّشي قطاع الأمن العام، وتم تحديد هوية المجنى عليها وتبين أنها «طالبة»- 20 سنة، مقيمة بمدينة المنصورة وصديقتها، 20 سنة، طالبة بجامعة المنصورة، وقررت الأولى أثناء سيرها بشارع الجمهورية تعرض لهما بعض الصّبية والشباب بالقول وتصويرهم بالهواتف المحمولة، فتدخل بعض المارة في محاولة منعهم، الأمر الذي أدى لحدوث مشادة بين عدد من المارة.

كما تم التوصل إلى الفتاة الأخرى، وتوصلت جهود البحث لتحديد شخصية بعض المتهمين وهم 7 بينهم 4 طلاب، 18 سنة،- وطالبان، 20 سنة، وماسح أحذية، 20 سنة، بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها.

وتداول رواد موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، مقطع فيديو لفتاة تستغيث وهي تتعرض لتحرش جماعي في شارع «المشاية» بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة.

ويظهر الفيديو الذي انتشر مساء الأربعاء،1 يناير، تجمهر عدد كبير من الشباب حول الفتاة والتحرش بها جنسيًا، إلى أن تمكن شبان من إنقاذها ووضعها داخل سيارة انطلقت بها بعيدًا عن مكان الواقعة.

وأثارت الواقعة غضبًا كبيرًا على الشبكات الاجتماعية، مطالبين بسرعة القبض على المتورطين في الواقعة وتقديمهم للمحاكمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 7 شباب من المتهمين بالتحرش بـ«فتاة المنصورة»، وذلك بعد تشكيل فريق بحث من ضباط قسم المساعدات الفنية ومباحث قسم شرطة أول المنصورة لدراسة الفيديو وتحديد المتهمين والقبض عليهم.

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