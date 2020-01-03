مقتل 7 أشخاص فى هجوم جوى على مطار بغداد الدولى

أعلن الحشد الشعبي العراقي، مقتل 7 أشخاص، بينهم 5 من أعضائه، في ضربة جوية على مطار بغداد، وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.



وأعلنت "خليّة الإعلام الأمني" التابعة للجيش العراقي في بيان عن "سقوط 3 صواريخ على مطار بغداد الدولي قرب صالة الشحن الجوي، ممّا أدّى إلى احتراق عجلتين ومقتل وإصابة أشخاص".



يأتي هذا بعد 3 أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون لإيران على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية، بحسب ما أفادت مصادر أمنية.



واتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران بتدبير الهجوم على السفارة، محملا إياها مسؤولية أي تصعيد، ومطالبًا السلطات العراقية باستخدام قواتها بحماية السفارة.