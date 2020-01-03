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«فتاة المنصورة» تكشف تفاصيل واقعة التحرش أمام النيابة العامة

الجمعة 03/يناير/2020 - 02:43 ص
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
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استمعت نيابة أول المنصورة إلى أقوال الفتاة ضحية التحرش بمدينة المنصورة ليلة رأس السنة.

وأوضحت الفتاة وتدعى «ز.ع.ش»، 20 سنة، طالبة بمعهد هندسة السلاب، ومقيمة بالمردي، خلال سماع أقوالها في النيابة العامة، أنه أثناء سيرها مع صديقتها «م.م.ع»، 20 سنة، طالبة بكلية التربية الرياضية بمنطقة المشاية، حاول أحد الشباب التحرش بها جسديًا وتصويرها ما دفعها إلى سبه ليتجمع حولهما الشباب الآخرين.

وأوضحت أنها حاولت الاحتماء داخل محل لبيع الهواتف المحمولة؛ إلا أن صاحبه رفض وجودها؛ خوفًا على محله من تجمع الشباب، مشيرة إلى أن هناك مجموعة من الشباب حاولوا الدفاع عنها حتى تمكنوا من إخراجها عن طريق سيارة.

وأكدت ضحية التحرش أن الملابس ليس لها أي علاقة بما حدث لها، مشيرة إلى أن ما حدث لها ترك أثرًا كبيرًا على نفسيتها وسمعتها ووضعها الاجتماعي.

وتمكنت مباحث مديرية أمن الدقهلية من ضبط كل من، «ف.أ.ح»، 18 سنة، طالب بمعهد السياحة والفنادق، و«ه.م.أ»، 20 سنة، و«ز.ف.م»، 19 سنة، و«خ.ح.م»، 19 سنة، و«ي.ح.ح»، 18 سنة، و«م.م.ه»، 19 سنة، و«م.أ.ع»، 18 سنة، بتهمة التحرش بفتاة المنصورة، واعترفوا بارتكابهم الواقعة.

فيما قال سلامة هيكل، طالب بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة «منقذ فتاة المنصورة»، إنه فؤجى بتجمع عدد كبير من الشباب حول الفتاة ومحاولة التحرش بها ليتدخل مع أصحابه لمحاولة الدفاع عنها، قائلا: «لقيت نفسي في حرب شوارع واللي بيضرب بعصيان واللي بيرمي زجاجات الخمور»، مشيرًا إلى أن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يظهر الواقعة بأكملها.

وأوضح «منقذ فتاة المنصورة»، في تصريح لـ«الدستور»: «واقعة التحرش استمرت ما يقرب من ساعتين ونصف بداية من 12.30 صباحًا وحتى الساعة الـ3 فجرًا، مؤكدا أنه لم يكن يعلم أن الواقعة تم تصويرها ولم يكن يرغب في الشهرة.

وتداول رواد موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، مقطع فيديو لفتاة تستغيث وهي تتعرض لتحرش جماعي في شارع «المشاية» بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة.

ويظهر الفيديو الذي انتشر مساء الأربعاء،1 يناير، تجمهر عدد كبير من الشباب حول الفتاة والتحرش بها جنسيًا، إلى أن تمكن شبان من إنقاذها ووضعها داخل سيارة انطلقت بها بعيدًا عن مكان الواقعة.

وأثارت الواقعة غضبًا كبيرًا على الشبكات الاجتماعية، مطالبين بسرعة القبض على المتورطين في الواقعة وتقديمهم للمحاكمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 7 شباب من المتهمين بالتحرش بـ«فتاة المنصورة»، وذلك بعد تشكيل فريق بحث من ضباط قسم المساعدات الفنية ومباحث قسم شرطة أول المنصورة لدراسة الفيديو وتحديد المتهمين والقبض عليهم.

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