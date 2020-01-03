تحقيقات موسعة فى مقتل عامل على يد خفير بالجيزة

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة قيام خفير بإنهاء حياة عامل عاتبه على معاكسة زوجة صديقه، فانهال عليه طعنًا بسلاح أبيض، وتم نقله إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.



وكشفت التحقيقات الأولية في القضية، أنهما يوم 24 ديسمبر الماضي، عاكس خفير "حارس مواد بناء"، سيدة، وحاول التحرش بها، فاستغاثت بزوجها الذي تشاجر معه، وتدخل القتيل لمناصرة صديقه، وعاتب الخفير على معاكسة الزوجة والتحرش بها، فأخرج سلاحًا أبيض وسدد له عدة طعنات، اخترقت إحداها الرقبة، فتم نقله إلى مستشفى قصر العيني، وتلقى العلاج طوال الفترة الماضية حتى فارق الحياة متأثرًا بإصاباته.



البداية عندما تلقى اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إشارة من مستشفى قصر العيني، بوفاة عامل، 40 سنة، متأثرًا بإصابته بجروح قطعية متفرقة بالجسم، فشكل اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.



وألقت قوة أمنية القبض على الخفير المتهم وضبطت سلاح الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر وأحيل للنيابة العامة التي قررت حبسه واستكمال التحقيقات معه.