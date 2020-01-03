سقوط طفل من الطابق الثانى بأسوان

استقبلت مستشفى أسوان الجامعي، حالة طفل، إثر سقوطه من الطابق الثاني، ما أدى إلى فقدان وعيه وتدهور حالته.



وتلقى مرفق إسعاف أسوان برئاسة الدكتور محمد الدخيلي مدير المرفق، إخطارًا يفيد بسقوط طفل من الطابق الثاني، وتوجهت سيارة الإسعاف على الفور، لنقل الطفل إلى مستشفى أسوان الجامعي، لإدراء الفحوصات الطبية، والعلاج اللازم.



وتلقت مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء هشام فاروق مدير الأمن، إخطارًا يفيد بسقوط طفل، يبلغ من العمر 3 سنوات من الطابق الثاني بمسكنه، ما أدى إلى أصابته بنزيف فى المخ، وعدم استقرار حالته.



وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم نقله إلى المستشفى، لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.