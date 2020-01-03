تحويلات مرورية أعلى محور صلاح سالم

أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، منذ قليل، تحويلات مرورية لإجراء بعض الأعمال أعلى محور صلاح سالم لمدة يوم، بسبب تحويلات الكهرباء لمحطة مترو الملك الصالح، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات خلال فترة الأعمال.



وأعلنت الادارة عن القيام بتنفيذ مشروع استكمال تحويلات الكهرباء الخاصة بمحطة مترو الملك الصالح بشارع صلاح سالم، عند تقاطعه مع ميدان حسن الأنور لمدة يوم واحد، على أن تبدأ الأعمال من بعد منتصف هذا الليل وتنتهى فى الساعة 6 صباحًا اليوم الجمعة 3 يناير 2020، حيث سيتم القطع العرضى فى الاتجاهين، بالتناوب بشارع صلاح سالم عند تقاطعه مع ميدان حسن الأنور، ويتم تنفيذ الأعمال على مراحل ولا يتم الانتقال للمرحلة التالية إلا عقب الانتهاء من المرحلة السابقة تمامًا، وإعادة الشىء لأصله دون إجراء أى أعمال غلق ودون إجراء أى تحويلات مرورية نهائيًا.



وتشرف إدارة مرور القاهرة، على تنفيذ مشروع رفع الجسم المعدنى لكوبرى المشاة بمحور جوزيف تيتو (أمام محطة الكاوتش) فى الاتجاهين عن طريق الغلق الكلى للاتجاهين أثناء رفع وتركيب الجسم المعدنى، ستكون الأعمال لمدة 6 ساعات فقط تبدأ من الساعة 12،05 وحتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت الموافق 412020، على أن يتم إجراء تحويلات مرورية فى المدة الزمنية المحددة.