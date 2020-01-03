استقرت الطلقة فى رأسه.. إصابة شاب بطلق نارى بأسوان

استقبلت مستشفى أسوان الجامعى، حالة شاب أصيب بطلق نارى، بعد خلاف نشب بينه وبين أحد الأشخاص، وحالته خطرة.



وتلقى مرفق إسعاف أسوان برئاسة الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق، إخطارًا يفيد بتعرض شاب لطلق ناري، وعلى الفور توجهت سيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى أسوان الجامعى، لتلقى العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية.



وتلقت مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء هشام فاروق مدير الأمن، إخطارًا يفيد بإصابة شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، بطلق نارى، إثر خلافات مع أحد الأشخاص، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعى، لتلقى العلاج اللازم، واحتجازه فى العناية المركزة، إثر استقرار الطلقة النارية فى رأسه وتغيبه عن الوعى.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.