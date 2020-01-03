عرض فيلم «احكيلى» بسينما زاوية.. 15 يناير





قررت المنتجة والمخرجة ​ماريان خوري​ عرض فيلمها الوثائقي «احكيلي»، في سينما زاوية يوم 15 يناير الجاري.ويرصد فيلم «احكيلي» رحلة شخصية إنسانية وبصرية تمتد لأربعة سيدات من أربعة أجيال مختلفة من عائلة المخرج الراحل يوسف شاهين المصرية التي يعود أصلها إلى بلاد الشام.ويعتبر الفيلم هو الوثائقي المصري الوحيد الذي نافس في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وحصل على جائزة الجمهور، وكان العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان امسترادم الدولي للأفلام الوثائقية، وخلاله شاركت ماريان خوري في ورشة أدارتها الكاتبة الأميركية باميلا كوهن عقب عرض الفيلم لتستعرض مشوارها السينمائي وطريقتها الإبداعية وأسلوبها في صناعة الأفلام الوثائقية، مع عرض بعض اللقطات من أعمالها.