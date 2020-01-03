سقوط 3 صواريخ على مطار بغداد الدولى

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقية منذ قليل، في بيان لها عبر موقع "فيس بوك" بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي قرب صالة الشحن الجوي، مشيرة إلى أن الصواريخ أدت إلى "احتراق عجلتين اثنين وإصابة عدد من المواطنين".



وحاول عشرات المحتجين، الثلاثاء الماضي، اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، وأضرموا النيران في بوابتين وأبراج للمراقبة، قبل أن تتمكن قوات "مكافحة الشغب" من إبعادهم عن محيط السفارة.



واتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران بتدبير الهجوم على السفارة، محملًا إياها مسؤولية أي تصعيد، ومطالبًا السلطات العراقية باستخدام قواتها بحماية السفارة.



وأمس الخميس، حذرت الولايات المتحدة مواطنيها، من السفر إلى العراق، مؤكدة أنهم معرضون لمخاطر العنف والاختطاف.