«سالمونيلا» تتخطى المليون مشاهدة على «يوتيوب».. (فيديو)





تخطت أغنية «سالمونيلا» للفنان الشاب تميم يونس، أكثر من مليون ومائتي ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وذلك بعد أن لاقت رواجًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت محركات البحث على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».«سالمونيلا» من كلمات وإخراج تميم يونس، وتوزيع محمد زهير وبالاشتراك مع محمد الفرا، وشهدت الأغنية مفاجأة، وهو ظهور الفنان محمود العسيلي داخل الكليب.وأغنية «سالمونيلا»، هي ثاني أغاني تميم يونس، حيث صدر له من قبل أغنية «أنتي أي كلام» عام ٢٠١٨ ولاقت رواجًا كبيرًا.جدير بالذكر أن تميم يونس هو مطرب شاب من مواليد مدينة القاهرة، درس في كلية الفنون الجميلة، وعمل مخرجا لبرنامج «لايف من الدوبلكس مع أبلة فاهيتا»، إلى جانب عدد من الإعلانات.