موعد طرح فيلم «لص بغداد» فى السينمات

قررت شركة سينرجى طرح فيلم «لص بغداد»، بطولة النجم محمد إمام، في دور العرض السينمائي في 15 من يناير الجاري.



وانتهى المخرج أحمد خالد موسى من عمليات مونتاج ومكساج العمل؛ استعدادا لتسليم النسخ النهائية لدور العرض المقرر لها عرض الفيلم.



«لص بغداد» من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة محمد عادل إمام، وفتحي عبدالوهاب، وصلاح عبدالله، وأحمد رزق، وأمينة خليل، وياسمين رئيس، وبيومي فؤاد، ومحمد عبدالرحمن، وأحمد العوضي.



وتدور أحداث الفيلم فى إطار من التشويق واﻹثارة، وهو مغامرة كوميدية مثيرة لأبطال الفيلم الذين يبدأون رحلة للبحث عن كنز مفقود، ويظهر أحمد رزق كضيف شرف فى أحداث الفيلم، حيث يلعب دور والد محمد امام ويكون هناك العديد من المواقف الكوميدية التى تقع عندما يبدأ أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود.