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الحكومة المؤقتة: الغزو التركى لن يكون نزهة فى ليبيا

الجمعة 03/يناير/2020 - 12:58 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الحويج، الجمعة، إن تحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات الإرهابية يشكل مصلحة وطنية ومغاربية وعربية وإسلامية وعالمية.

وأوضح الحويج في مؤتمر صحفي عقده في مدينة بنغازي أن الغزو التركي لن يكون نزهة في لييبا، مشيرا إلى أن معركة العاصمة طرابلس ستكون سريعة وحاسمة.

وأشار إلى أن حكومته في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات قرار البرلمان التركي بالموافقة على إرسال قوات تركية إلى ليبيا.

ونوه الحويج إلى أن الحكومة المؤقتة تتواصل مع أعضاء مجلس الأمن ومع دول أوروبية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية لفضح التغول التركي.

وقررت الحكومة الليبية المؤقتة، عقد اجتماع طارئ اليوم الجمعة، لتأكيد تسخير كل إمكانيات الحكومة لدعم المجهود الحربي وبحث تداعيات إعلان تركيا إرسال قواتها العسكرية إلى ليبيا، يأتي هذا وسط إدانات عربية ودولية لقرار البرلمان التركي.

وكان مجلس النواب الليبي، قرر عقد جلسة طارئة غدا السبت لمناقشة تداعيات مصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات غازية إلى ليبيا، فيما حذرت المعارضة التركية، من مغبة مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتدخل في ليبيا.

وفي سياق متصل، أكدت الخارجية الأمريكية أن على جميع البلدان الامتناع عن مفاقمة الصراع ودعم العودة إلى العملية السياسية، التي تسيرها الأمم المتحدة.

من جهة أخرى، أعلنت الخارجية، أن واشنطن تدعم الجهود المستمرة للممثل الخاص للأمم المتحدة، لرسم مسار يوفر الأمن والازدهار لجميع الليبيين.

وفي ردود الفعل الشعبية، بخصوص قرار البرلمان التركي، خرجت مظاهرات في مدينة طبرق، منددة بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا.

ورفع المتظاهرون شعارات رافضة لمحاولات التدخل التركي في شؤون بلادهم.

ووافق البرلمان التركى، مساء الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال تلك القوات.

وزعمت المذكرة أن هذه الخطوة تأتي لـ«حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».

وينشر نظام رجب طيب أردوغان عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، دعمًا للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التي تواجه الجيشين السوري والليبي.

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