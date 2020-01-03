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فى ثانى رحلات له.. النائب العام يتفقد نيابات الدلتا

الجمعة 03/يناير/2020 - 12:47 ص
جريدة الدستور
حسام محفوظ
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تفقد النائب العام المستشار حمادة الصاوي، نيابات وسط الدلتا، في ثاني رحلات له يجريها منذ توليه المنصب في 3 شهور.

والتقي النائب العام عددًا من قيادات النيابة العامة وأعضائها بدائرة نيابة استئناف المنصورة، مشددًا خلال كلمته لهم على ضرورة الإنجاز في سير التحقيقات، بما لا يضر بصاحب الحق وبالدقة المطلوبة في سير التحقيقات، مؤكدًا ثقته في كفاءة أعضاء النيابة العامة.

كان النائب العام قد قام في 14 نوفمبر الماضي بأولي الجولات الميدانية حيث سافر إلى صعيد مصر، والتقى عددًا من قيادات النيابة وأعضائها بدائرة نيابة استئناف قنا.

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