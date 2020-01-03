«راس لانوف» النفطية تعلن وقف التعامل مع الشركات التركية

أعربت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز في ليبيا، عن بالغ إدانتها واستنكارها لموافقة البرلمان التركي على طلب زعيمهم الذي وصفته بـ«الخرف المجنون (أردوغان )»، بشأن غزو ليبيا واستعمارها من جديد، معلنة عن إيقاف التعامل مع جميع الشركات التركية المتعاقدة معها.



وذكرت الشركة، في بيان صادر عنها، في وقت متأخر من مساء الخميس، أنه في ظل ماتمر به البلاد من أحداث مفصلية وتاريخية تستوجب توحيد ورص الصفوف، مشددة على أن طلب التدخل العسكري الذي قدمه العملاء والخونة من حكومة الوفاق المنبطحة، في إشارة إلى حكومة الوفاق غير المعتمدة، أكبر خيانة على مر التاريخ والأزمان.



ونوهت الشركة، في بيان ختامها الصادر باسم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، عن إيقاف التعامل مع كافة الشركات التركية المتعاقد معها.



ووافق البرلمان التركى، مساء الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال تلك القوات.



وزعمت المذكرة أن هذه الخطوة تأتي لـ«حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».



وينشر نظام رجب طيب أردوغان عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، دعمًا للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التي تواجه الجيشين السوري والليبي.