واشنطن تفرض عقوبات على وزير القوات المسلحة الكوبية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، في بيان، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على وزير القوات المسلحة الثورية الكوبية ليوبولدو سينترا فرياس.



وقال بومبيو: يتم فرض عقوبات على وزير القوات المسلحة الثورية الكوبية لتورطه في الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان ودعم السلطات الفنزويلية.



وتتضمن العقوبات فرض حظر على الدخول إلى الولايات المتحدة، كما أدرج في قائمة العقوبات اثنين من أبناء سينترا فرياس.



وتفرض واشنطن حصارا اقتصاديا وتجاريا وماليا على كوبا منذ 19 أكتوبر 1960، بعد سنتين فقط من قيام الثورة الكوبية، وهو الحصار الذي يعد الأطول في التاريخ الحديث.