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الثقافة

بيت الشعر بالأقصر يفتتح نشاطاته فى ٢٠٢٠ بعوض الغُبارى 

الجمعة 03/يناير/2020 - 12:22 ص
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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نظم بيت الشعر بالأقصر، مساء أمس الخميس، محاضرة عن أدب مصر الإسلامية استضاف فيها الدكتور عوض الغباري رئيس قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة.

وقام بتقديم الأمسية الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر والذي بدأ مرحبًا بجمهور بيت الشعر بحضور ضيف الليلة الدكتور عوض الغباري، مشيرا إلى أهمية الموضوع التي يطرحه بيت الشعر حيث هذا الحراك الثقافي والزخم الأدبي الذي كان يميز فترة هامة من تاريخ مصر وهذه الفترة هي التي أعقبت الفتح الإسلامي لمصر وامتدت حتى نهاية الفترة العثمانية وتمثل قرابة الألف ومائتي عام وللأسف الدراسات الأدبية أغفلت جزءًا كبيرًا وهامًا منها وتجاهلتها الدراسات الأدبية في مجملها وسقطت من اهتمام الشعراء والأدباء بحكم جائر عليها بالركاكة والضعف.

وقرأ القباحي، طرفًا من سيرة الضيف الدكتور عوض الغباري رئيس قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة وهو واحد من القامات الفكرية الرفيعة في مصر حيث ساهم بالكثير من الكتابات النقدية خاصة في مجال أدب مصر الإسلامية، وصدر له الكثير من الكتب منها على سبيل المثال لا الحصر:
دراسات في أدب مصر الإسلامية- كتاب مقامات السيوطي- كتاب منهج البحث عند المصريين - مصر في الرحلة النابلسية - الشيخ محمد عبده - بنت الشاطئ - مقدمة ديوان ابن سناء الملك- نقد الشعر في مصر الإسلامية - دراسة في أزجال الشيخ خلف الغباري.

وأعرب الدكتور عوض الغباري عن سعادته بهذه الزيارة إلى الأقصر، مشيدًا بتجربة بيت الشعر بالأقصر وبمبادرة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة في إنشاء بيوت الشعر العربية ودعم ومساندة المشاريع الثقافية في مصر وبخاصة مكتبة جامعة القاهرة منتقلًا للحديث عن موضوع الندوة، حيث كانت مصر مواكبة لحركة الإسلام من ٢٠ هجرية و١٢٢٠ هجرية.

وأشار إلى أن، هذه العصور كان جزء كبير منها مواكبًا لعصور الظلام في أوروبا حين كان العلم العالمي علمًا عربيًا خالصًا ويمكن تسمية العصور الوسطى بالعصر الإسلامي لما أسهمت فيه الحضارة العربية والإسلامية.

وتحدث عن أعظم المكتبات التي كانت في مصر وهي دار الحكمة أو دار العلم، مؤكدًا أن الأدب المصري شهد عطاءات كبيرة في العصر الإسلامي، كاشفًا عن شخصية مصر الإسلامية ومن الأدباء الذين شهدتهم مصر في هذه الفترة ومنهم البهاء ابن زهير وابن الفارض وابن منظور المصري.

كما تحدث أيضًا عن ابن نباتة المصري وعن الشعر الفكاهي وما يميز الشخصية المصرية، مختتمًا حديثه عن الأدب الشعبي كالزجل ورائده الشاعر خلف الغباري وزجله المرتبط بالحياة المصرية، ومقامات السيوطي والسير الشعبية.

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