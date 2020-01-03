اليوم.. مظاهرات حاشدة فى ليبيا تنديدًا بالغزو التركى

تشهد ليبيا اليوم الجمعة بعد صلاة العصر، مظاهرات شعبية حاشدة في مختلف المدن، ضد الغزو التركي المرتقب بعد تصويت البرلمان التركي أمس على مذكرة تفويض رئاسية لإرسال جنود إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق غير المعتمدة، لمواجهة تقدم الجيش الوطني في تحرير العاصمة طرابلس.



ووفقًا لانفوجرافيك تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي، فإن المظاهرات المنددة بالتدخل التركي وحكومة الوفاق، تنطلق من مدينة بنغازي من أمام فندق تيبستي، وفي مدينة صرمان من أمام ساحة المجمع الإعلاني، وأيضًا في مدينة صبراتة من أمام ساحة المجمع الإعلامي.



وفي مدينة أجدابيا تنطلق المظاهرات من أمام ساحة مصرف الوحدة، فيما تنطلق بمدينة ترهونة من أمام ساحة المسجد العتيق، ومن أمام ساحة الملك في مدينة طبرق، بينما تنطلق في مدينة سبها من أمام ساحة الضمان الإجتماعي، ومن أمام مسجد أبو بكر الصديق في مدينة المرج.



ووافق البرلمان التركى، مساء أمس الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال تلك القوات.



وزعمت المذكرة أن هذه الخطوة تأتي لـ«حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».



وينشر نظام رجب طيب أردوغان عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، دعمًا للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التي تواجه الجيشين السوري والليبي.