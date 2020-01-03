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الثقافة

وزير الثقافة تشهد رسائل العشاق وتوجه بانضمامه لمسرح المواجهة

الجمعة 03/يناير/2020 - 12:20 ص
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، عرض «رسائل العشاق» من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، وتأليف وأشعار وإخراج محمد إبراهيم على مسرح ميامي.

جاء ذلك بحضور الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح الفنان، إيهاب فهمى مدير المسرح الكوميدى، والفنان سامح بسيونى مدير مسرح المواجهة والتجوال وعدد من الفنانين والنقاد.

أشادت عبد الدايم، بالعرض الذي يبعث رسائل ايجابية تدعو الى التمسك بالمثل العليا والمبادئ السامية كما يبرز قيمة الحب بمختلف صوره ودوره فى الارتقاء بالمشاعر وتقوية العلاقات الانسانية، وأضافت أنه يجسد نجاح مسرح الدولة في جذب الجمهور خلال الآونة الأخيرة والتي ظهرت في لافتة كامل العدد على مختلف العروض وطلبهم إعادة إنتاج عروض أخرى لاقت قبولا ضخمًا، ووجهت بانضمامه الى برنامج عروض مسرح المواجهة والتجوال ليطوف مختلف المحافظات.

يذكر أن، رسائل العشاق بطولة مفيد عاشور، زينب العبد، ريم المصري، يارا المليجي، آسر علي، عبدالله صابر، جورج أشرف، غناء وألحان علي الهلباوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف، تصميم حركى مناضل عنتر وتصميم الملابس هبة عبدالحميد.

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