حظك اليوم.. برج القوس الجمعة 3 يناير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج القوس قالت:

مهنيًا: أنت إداري لامع ومنفذ ناجح، تحقق معظم أهدافك بسرعة مدهشة وتسبق الآخرين بأشواط في حصد التقدير والمكافأة لكن ابتداء من اليوم عليك الانتباه من تأثيرات كوكب المريخ الذي ينتقل إلى برجك.

عاطفيًا: التسامح مع الشريك ليس تنازلًا، بل دافع مهم يساعدك للتخلص من العقبات التي تفرض نفسها عليكما.

صحيًا: انتبه لصحتك بصورة دائمة، ولا تتوانَ إطلاقًا عن القيام بكل ما يعود عليك بالنفع.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.