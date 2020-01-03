حظك اليوم.. برج العقرب الجمعة 3 يناير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا: ترتاح من تأثيرات كوكب المريخ الذي سبب لك المشاكل مدة طويلة اليوم ينتقل من برجك إلى برج القوس وتخف الضغوط وقد تحصل تغيرات على صعيد العمل، اختر الأفضل ولكن ليس الأسهل.



عاطفيًا: تقضي مع الحبيب أوقاتًا رومانسية تقرّبه منك وتشعل في قلبه الهيام مجددًا.



صحيًا: حافظ على استقرار معنوياتك وهدوء أعصابك، لا تكثر من الصراخ والانفعال.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.